Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ein paar Minuten abgelenkt - Geld weg

Kaiserslautern (ots)

Drei mutmaßliche Taschendiebe haben am Donnerstag mit einem Trick die Inhaberin eines Geschäfts in der Pirmasenser Straße bestohlen. Ein Pärchen sprach die Inhaberin vor ihrem Geschäft an. Dadurch abgelenkt, konnte eine dritte Person in dem Geschäft die Tageseinnahmen aus dem Verkaufstresen stehlen. Die Inhaberin beschrieb das Pärchen wie folgt. Der dunkelhaarige Mann war circa 40 Jahre alt, 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug ein oranges T-Shirt. Seine Begleiterin war circa 1,60 Meter groß und hatte eine zierliche Figur. Sie trug ihre blond gefärbten Haare nach oben gesteckt und trug eine dunkle Jogginghose. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell