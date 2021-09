Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Kellerräume eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind in der Wiesenstraße in den Keller eines Hauses eingebrochen. Am Donnerstagmittag stellte eine Zeugin den Einbruch fest. Die Diebe machten sich an zwei Kellerabteilen zu schaffen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde bei dem einen Abteil das Schloss und der Schließriegel abgeschraubt, gestohlen wurde nichts. In dem zweiten unverschlossenen Abteil fehlten vier Packungen Milch. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

