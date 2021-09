Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Abbiegen "übersehen"

Kaiserslautern (ots)

Weil er beim Abbiegen offenbar nicht aufmerksam genug war, hat ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag in der Pariser Straße einen Unfall verursacht. Der 38-jährige Mann befuhr mit seinem Mercedes die Pariser Straße aus der Innenstadt kommend in Richtung Reichswaldstraße. An der Ampel ordnete er sich auf der linken, der beiden Abbiegespuren ein. Beim Abbiegevorgang wechselte der 38-Jährige auf die Rechte der beiden Spuren und übersah einen 60-jährigen Mann auf seinem Leichtkraftrad. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der 60-Jährige mit seinem Zweirad noch einen Ausweichversuch ein, dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. |elz

