Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Als Kontrolleurin ausgegeben und Fahrgäste angegriffen

Stuttgart (ots)

Eine 39-Jährige hat sich am gestrigen Dienstagabend (18.05.2021) in einem Regionalzug aus Ulm gegenüber Reisenden als Fahrkartenkontrolleurin ausgegeben und misstrauisch gewordene Fahrgäste angegriffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprach die nigerianische Staatsangehörige kurz vor der Ankunft des Regionalzuges im Stuttgarter Hauptbahnhof gegen 23:00 Uhr zunächst einen 20-jährigen Fahrgast an und forderte ihn offenbar dazu auf, seinen Fahrschein vorzuzeigen. Als der junge Mann und seine Begleiterin anzweifelten, dass es sich bei der Frau um eine Bahnmitarbeiterin handelte und wohl einen Ausweis verlangten, begann die 39-Jährige offenbar die Geschädigten zu beleidigen und verfolgte sie aus dem Zug auf den Bahnsteig. Dort soll die aggressive Tatverdächtige unter anderem gegen den mitgeführten Kinderwagen der Reisenden gestoßen, die 19-Jährige gekratzt sowie deren Handtasche zu entreißen versucht haben. Eine von Zeugen alarmierte Streife der Bundespolizei nahm die Tatverdächtige noch vor Ort vorläufig fest. Gegen die in Esslingen wohnhafte Frau wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung ermittelt. Weitere etwaige Fahrgäste, die ebenfalls von der Frau kontrolliert wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

