Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gefährliches Überholmanöver

Kreis Kaiserslautern (ots)

Ein 15-jähriger Fahrer eines Leichtkraftfahrzeugs war am Freitag, 17. September gegen 7 Uhr auf der B48 von Enkenbach-Alsenborn kommend in Fahrtrichtung A6 unterwegs. Hierbei wurde er trotz des aufkommenden Gegenverkehrs und der unübersichtlichen Strecke gefährlich überholt. Eine silberne Limousine raste an dem Jugendlichen vorbei. Der 15-Jährige musste daraufhin ausweichen, weil der Überholende kurz vor einer Kollision mit einem entgegenkommenden schwarzen Kombi stand. Der 15-Jährige traf bei seinem Ausweichmanöver die Leitplanke und schliff an dieser entlang. Nach dem Überholvorgang fuhr der Fahrer der Limousine davon. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Personen, die das Überholmanöver beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden. Gesucht wird insbesondere der Fahrer, der im entgegenkommenden schwarzen Kombi saß. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell