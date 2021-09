Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Zeugenaufruf hinsichtlich eines Drehstuhls zur Brandstiftung vom 16.09.2021

Landkreis Wittmund (ots)

Wittmund - Zeugenaufruf hinsichtlich eines Drehstuhls zur Brandstiftung vom 16.09.2021

In einem Mehrfamilienhaus in Wittmund, Am Schützenplatz, war es am Donnerstag, 16.09.2021, gegen 2 Uhr zu einem Kellerbrand gekommen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass ein bislang unbekannter Täter unter dem Treppenaufgang einen rosafarbenen Drehstuhl in Brand gesetzt hatte. Der Stuhl konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Bei dem Drehstuhl handelt es sich um einen rosafarbenen Kinderdrehstuhl mit einem Prinzessinnenmotiv. Bislang konnte das Möbelstück nicht zugeordnet werden.

Wer kann Hinweise hinsichtlich des vorherigen Eigentümers des Drehstuhls bzw. des vorherigen Aufbewahrungsortes des Drehstuhls geben? Personen, die Angaben zu dem abgebildeten Stuhl machen können, melden sich bitte bei der Polizei Wittmund unter Telefon 04462 9110.

Link zur Pressemeldung vom 16.09.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/5022447

