Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Auseinandersetzung auf Marktplatz

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Auseinandersetzung auf Marktplatz

Auf dem Marktplatz in Esens kam es am Samstag gegen 9.10 Uhr zu Auseinandersetzungen zwischen drei männlichen Personen. Ein 68-jähriger Mann aus Neuschoo und ein 81-jähriger Esenser gerieten nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines Plakates in einen Streit. Ein 38-jähriger Passant aus Esens soll dazugekommen und im weiteren Verlauf mit dem 68-Jährigen körperlich und verbal aneinandergeraten sein. Beide Männer erstatteten Strafanzeigen. Die Polizei nahm den Sachverhalt vor Ort auf. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell