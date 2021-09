POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 25./26.09.2021

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Mehrere Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Pkw landet im Kanal

Ein 19-jähriger Pkw-Führer aus Aurich befuhr am späten Samstagabend den Scheideweg in Aurich, in Richtung zur Goldensteinbrücke. Hierbei übersah er den Kurvenbereich und fuhr geradeaus in einen angrenzenden Kanal. Der Pkw war insgesamt besetzt mit drei Personen, die sich aber allesamt selbständig aus dem Fahrzeug befreien konnten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, allerdings stand der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss, sodass ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

Alkoholisiert mit dem Pedelec gestürzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01.15 Uhr, stürzte ein 48-jähriger Mann aus Ihlow alleinbeteiligt mit seinem Pedelec, auf dem Radweg an der Auricher Straße in Ihlow. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter zwei Promille. Zudem zog er sich bei dem Sturz eine Kopfplatzwunde zu, sodass er mit einem Rettungswagen in das Auricher Krankenhaus verbracht wurde. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

Pkw touchiert Laterne und landet halb im Kanal

Am Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr wurde ein Verkehrsunfall auf der Kanalstraße Süd in Großefehn gemeldet. Ein 26 -jähriger Pkw-Führer aus Großefehn befuhr die Kanalstraße Süd in Richtung Großefehn. Er kam von der Straße ab, prallte gegen eine Laterne in Höhe einer Fußgängerbrücke und landete danach halb im Kanal. Ein 20-jähriger Zeuge aus Großefehn leistete erste Hilfe. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 2 Promille. Glücklicherweise wurde der Mann nur leicht verletzt, allerdings erwartet ihn nun ein entsprechendes Strafverfahren. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen. Durch den Aufprall wurde auch die Brücke beschädigt, so dass diese vorübergehend gesperrt werden musste.

PK Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Jugendliche stehlen und flüchten

Der 42-jährige Geschäftsinhaber eines Lebensmittelgeschäftes in der Fußgängerzone öffnet im rückwärtigen Gebäudeteil regelmäßig eine Tür, damit die Luft besser zirkulieren kann. Drei bislang unbekannte Jugendliche nutzen diesen Umstand am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr und flüchten durch diese Tür mit zuvor entwendeten Lebensmittel, darunter Eistee, Cola und Sonnenblumenkerne. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein, Videoaufzeichnungen sind vorhanden und werden ausgewertet. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Sonstiges

Großheide - Abfall in Feuertonne verbrannt

Mehrere Anwohner einer Wohnsiedlung im Ortskern von Großheide beschwerten sich am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr über dichten, stark riechenden Qualm. Offensichtlich verbrannte einer der Anwohner Abfälle im Garten. Eine Streifenbesatzung der Polizei konnte schließlich die Brandstelle ausfindig machen. Der 58-jährige Verursacher hatte in einer Feuertonne in seinem Garten wohl nicht zum ersten Mal Abfälle verbrannt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

PK Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Diebstahl eines Traktors

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Wittmund, Dohusen, zum Diebstahl eines Traktors von einem landwirtschaftlichen Betriebsgelände. Das Fahrzeug wurde schließlich von einem aufmerksamen Bürger in Jever auf einem Parkplatz stehend vorgefunden. Im Zuge der ersten Ermittlungen ergaben sich bereits Hinweise auf einen Tatverdächtigen.

Diebstahl

Zu einem Diebstahl kam es am Freitagabend in einer Tankstelle an der Isumser Straße in Wittmund. Eine bereits amtsbekannte 19jährige Wittmunderin entwendete aus der Auslage zwei Dosen eines Energydrinks. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallgeschehen

Radfahrerin leicht verletzt

Am frühen Samstagabend kam es in Wittmund auf der Esenser Str. zu einem Verkehrsunfall. Eine 87jährige Radfahrerin aus Wittmund wollte in Höhe eines Schuhgeschäftes die Fahrbahn in Richtung der Straße An der Leide überqueren und übersah hierbei einen aus Richtung Stadtmitte kommenden 24jährigen Wittmunder mit seinem Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin stürzte und leicht verletzt wurde. Es entstand leichter Sachschaden.

