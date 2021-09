Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Freitag/Samstag, 24./25.09.2021 Uhr

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfall mit Wildschwein

Leicht verletzt wurde ein 27-jähriger Mann, als er mit seinem Pkw auf der Dornumer Straße von Aurich kommend in Richtung Westerholt fuhr und mit einem Wildschwein kollidierte. Mehrere Wildschweine querten gegen 01:10 Uhr, in der Nacht von Freitag auf Samstag, die Fahrbahn und der junge Fahrer aus Westerholt konnte den Zusammenstoß mit einem der Tiere nicht mehr verhindern. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle, der Pkw wurde erheblich beschädigt und der junge Mannn wurde mit dem RTW in die UEK

Kriminalitätsgeschehen

Körperliche Auseinandersetzung mit Eisenstange

Am frühen Samstagmorgen, etwa gegen 03:00 Uhr, kam es in der Osterstraße in Aurich zu einer Körperverletzung, bei dem der Täter einem 30-jährigen Mann aus Aurich mit einer Eisenstange geschlagen hat. Kurz zuvor sei es zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung gekommen und kurz darauf trat der Täter mit einer Eisenstange an den Auricher und seiner Begleiter heran und schlug einmal mit der Eisenstange gegen den Oberkörper des Opfers. Danach flüchtete der Täter fußläufig vom Tatort. Ein Tatverdächtiger konnte bereits ermittelt werden. Eine medizinische Versorgung war zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme durch Beamte der Polizei Aurich nicht erforderlich.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Lütetsburg - Streitigkeiten wegen falscher Gehwegbenutzung

Am Freitagmorgen gegen 07:45 Uhr sprach eine 56-jährige Frau aus Lütetsburg einen Mofafahrer an, der den Gehweg in Lütetsburg in Richtung Norden befuhr. Es kam zu einem Wortgefecht, wobei die Frau beleidigt und bedroht wurde. Als der Ehemann dazu kam, wurde dieser bei dem Versuch zu schlichten ebenfalls beschimpft. Der Mofafahrer setzte seine Fahrt noch vor dem Eintreffen der Polizei fort. Hinweise auf den Verursacher liegen bereits vor. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Norden - Polizeibeamter bespuckt

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes wegen des Verdachtes auf Diebstahl am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr in einem Mehrparteienhaus Im Spiet beleidigte eine 36-jährige Frau zunächst die eingesetzten Beamten und bespuckte schließlich einen 22-jährigen Beamten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen die alkoholisierte Frau aus Norden eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunken auf E-Scooter

Ein 34-jähriger Mann aus Norden befuhr in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:30 Uhr die Osterstraße in Norden mit einem E-Scooter. Polizeibeamte stellten bei dem Fahrer Alkoholeinfluss fest und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Außerdem war der Roller nicht versichert. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

