Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz +++ Esens - Auto touchiert und geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein VW Golf wurde am Donnerstag auf einem Parkplatz in Wittmund beschädigt. Der Wagen war von 7.45 Uhr bis 8 Uhr in einer Parklücke Am Markt abgestellt. Der unbekannte Verursacher stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den lilafarbenen VW und fuhr davon, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Esens - Auto touchiert und geflüchtet

In Esens kam es am Freitag gegen 10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. An der Kreuzung Siebet-Attena-Straße / Bahnhofstraße stand ein Autofahrer mit einem weißen Opel Zafira auf der Siebet-Attena-Straße vor einer roten Ampel. Er wollte nach links auf die Straße "Vor dem Drostentor" abbiegen. Ein hellblauer Audi A3 kam ihm aus der Bahnhofstraße entgegen und streifte sein Auto im Vorbeifahren. Der Opel wurde vorne links beschädigt. Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Esens zu melden unter Telefon 04971 926500.

