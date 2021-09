Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Zwei Tatverdächtige nach Raub in Norden festgenommen

Aurich/Norden (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund

Zwei Tatverdächtige nach Raub in Norden festgenommen

Zu einem Raub kam es in der Nacht zu Mittwoch in Norden. Ein 32 Jahre alter Mann aus Norden wurde nach ersten Erkenntnissen gegen 2.20 Uhr in der Straße Am Hafen von zwei männlichen Personen angesprochen und zur Herausgabe von Wertsachen aufgefordert. Im weiteren Verlauf kam es zwischen den Beteiligten zu einem Gerangel. Das 32-jährige Opfer wurde durch eine Glasflasche verletzt. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld und flüchteten. Das Opfer musste aufgrund seiner Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei amtsbekannte Männer im Alter von 35 und 36 Jahren aus dem Altkreis Norden. Der 36-Jährige wurde noch in der Tatnacht vorläufig festgenommen. Die Festnahme des zweiten Tatverdächtigen erfolgte am Mittwoch. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurden die Beschuldigten dem Haftrichter vorgeführt. Es wurde Haftbefehl erlassen. Die Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell