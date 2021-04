Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B 33 a - Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Offenburg (ots)

Ein Lastkraftwagen kollidierte am Dienstagmittag mit einem Volkswagen, während der Lenker des Schwergewichts gegen 14 Uhr die Bundesstraße in westlicher Richtung befuhr und den Fahrstreifen wechselte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden am Passat wird von den Beamten auf rund 12.000 Euro beziffert. /cw

