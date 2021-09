POL-AUR: Aurich - Einbruch in Sonderpostenmarkt +++ Norden - Heckklappe zerkratzt +++ Norderney - Fahrgäste im Bus verletzt +++ Norden - Einbrecher flüchteten

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Sonderpostenmarkt

In einen Sonderpostenmarkt in Aurich wurde eingebrochen. In der Nacht zu Sonntag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Markt in der Raiffeisenstraße in Aurich-Popens. Ob etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt. Die Tat ereignete sich zwischen 1.40 Uhr und 2.20 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Norden - Heckklappe zerkratzt

In der Osterstraße in Norden wurde am Dienstag ein Auto zerkratzt. Zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr beschädigten Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand die Heckklappe eines schwarzen Mercedes. Der entstandene Schaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Einbrecher flüchteten

An der Landstraße im Norder Ortsteil Ostermarsch ist in der Nacht zu Dienstag eingebrochen worden. Nach ersten Erkenntnissen stiegen zwischen 1.15 Uhr und 2 Uhr Unbekannte in eine ehemalige Gaststätte an der Landstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie flüchteten augenscheinlich ohne Diebesgut. Hinweise möglicher Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Fahrgäste im Bus verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Bus kam es am Dienstag auf Norderney. Gegen 11.20 Uhr überquerte eine 81 Jahre alte Fußgängerin mit ihrem Mann die Zufahrt zum Hafenterminal, offenbar ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Ein 52 Jahre alter Busfahrer musste eine Notbremsung durchführen, um die beiden Fußgänger nicht zu erfassen. Aufgrund der Bremsung stürzten im Bus eine 82 Jahre alte Frau und ein 60 Jahre alter Mann. Die 82-Jährige wurde schwer, der 60-Jährige leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell