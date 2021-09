Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Körperverletzung und Vandalismus +++ Norderney - Laternen beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Körperverletzung und Vandalismus

Zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 49 Jahre alten Inselbewohners kam es am Freitagmorgen auf Norderney. Gegen 5.20 Uhr sprach ein alkoholisierter Mann das 49-jährige mutmaßliche Opfer in der Jann-Berghaus-Straße an und schlug ihm ins Gesicht. Der Inselbewohner wurde am Auge verletzt. Der Täter flüchtete in Richtung Kaiserstraße und randalierte bei einem dortigen Hotel. Auf der Außenterrasse warf er nach ersten Erkenntnissen unter anderem einen Stuhl in ein bodentiefes Fenster. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise bei etwa 15.000 Euro. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 23 Jahre alten Mann aus Nordrhein-Westfalen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Norderney - Laternen beschädigt

Mehrere Begrenzungslaternen sind am Wochenende auf Norderney beschädigt worden. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 9.10 Uhr, zerstörten Unbekannte hinter dem Conversationshaus, Am Kurplatz, insgesamt fünf Leuchten. Die Täter zogen die Laternen zum Teil aus der Halterung oder schlugen die Köpfe ab. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04932 92980.

