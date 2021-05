Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Vandalismus und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bad Bentheim (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist es in Bad Bentheim zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Unbekannte beschädigten Dekorationsartikel aus Gärten, einen neu angepflanzten Baum, mehrere Laternen am K+K Markt und eine Absperrbake. Die Sachbeschädigungen zogen sich über den Berliner Ring, beginnend am Tegeler Weg bis zur Südstraße in Höhe Zur Großen Maate. Zudem wurden auf dieser Strecke Gullideckel ausgehoben. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigungen und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

