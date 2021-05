Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Pedelec aus Fahrradgeschäft gestohlen

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Tätern sind am frühen Sonntagmorgen in ein Fahrradgeschäft an der Kaiserstraße eingedrungen. Sie warfen die Fensterverglasung mit einem Gullideckel ein und entwendeten ein Pedelec der Marke Brenta, Typ Sportivo T. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf etwa 3100 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

