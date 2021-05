Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sustrum - Einbruch am Vormittag

Sustrum (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Sonntagvormittag in ein Wohnhaus an der Kirchstraße eingedrungen. Sie brachen zwischen 10 und 11.30 Uhr die Hauseingangstür auf, wurden dann aber vermutlich von den anschlagenden Hunden gestört. Ohne Beute gemacht zu haben, ergriffen sie die Flucht. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

