Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Betrunken mit Pedelec gestürzt +++ Norderney - Jugendlicher berauscht unterwegs +++ Norden - Auto war nicht versichert +++ Norden - Motorradfahrer schwer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norderney - Betrunken mit Pedelec gestürzt

Ein Radfahrer ist am Samstag auf Norderney betrunken gestürzt. Kurz nach Mitternacht wurde der Polizei in der Richthofenstraße ein Verkehrsunfall mit einem Pedelec-Fahrer gemeldet. Der 58-Jährige aus dem Landkreis Cloppenburg war nach ersten Erkenntnissen gestürzt und hatte sich dabei am Kopf verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Norderney - Jugendlicher berauscht unterwegs

Ein 17-Jähriger war am Samstag auf Norderney betrunken mit dem Rad unterwegs. Der Jugendliche fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 1 Uhr alkoholisiert mit dem Fahrrad auf der Winterstraße und stürzte. Er wurde verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von rund 2,5 Promille. Zudem stand der 17-Jährige vermutlich unter Drogeneinfluss. Dem Jugendlichen wurden Blutproben entnommen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Norden - Auto war nicht versichert

Die Polizei hat am Sonntag einen Fiat-Fahrer in Norden angehalten. Der 29-Jährige fuhr auf der Straße am Norder Tief. Die Beamten stellten im Rahmen der Verkehrskontrolle fest, dass das Fahrzeug keinen gültigen Versicherungsschutz aufwies. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Norden - Motorradfahrer schwer verletzt

Am Sonntagabend wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Norden schwer verletzt. Gegen 18 Uhr fuhr eine 54 Jahre alte Renault-Fahrerin aus Hage auf der Straße Burggraben in Fahrtrichtung Norden und wollte nach links in die Knyphausenstraße abbiegen. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 57-jährige Mann aus Upgant-Schott wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell