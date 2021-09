Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow/Riepe - Munitionsfund kontrolliert gesprengt

Landkreis Aurich (ots)

Bei Feldarbeiten in Riepe (Gemeinde Ihlow) ist am Montagvormittag eine Handgranate gefunden worden. Der Fundort im Gewerbegebiet wurde umgehend abgesichert. Zur Begutachtung des Munitionsfunds rückten Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes aus Oldenburg an. Es handelte sich nach ersten Erkenntnissen um eine englische Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt und die angrenzenden Betriebe im Gewerbegebiet vorsorglich evakuiert. Auch die L1 war kurzzeitig in Höhe Leegmoor gesperrt. Gegen 15.55 Uhr erfolgte durch die Experten eine kontrollierte Sprengung der Granate. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden. Die Absperrmaßnahmen konnten um kurz nach 16 Uhr aufgehoben und der Bereich wieder freigegeben werden.

