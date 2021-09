Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Kellerbrand in Mehrfamilienhaus +++ Esens - Auto zerkratzt

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

In Wittmund ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Kellerbrand gekommen. Gemeldet wurde der Brand der Leitstelle gegen 2.09 Uhr. Betroffen war ein Mehrfamilienhaus Am Schützenplatz. Aufgrund einer starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner des Hauses evakuiert werden. Die Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand beseitigen und einen größeren Schaden abwenden. Verletzt wurde durch das Feuer und den Rauch niemand. Die Polizei Wittmund ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

Esens - Auto zerkratzt

In Esens wurde am Mittwoch ein geparktes Auto beschädigt. Unbekannte zerkratzten zwischen 11.30 Uhr und 12.20 Uhr den Lack eines Opel Astra, der am Norderwall stand. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926500.

