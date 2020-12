Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei Einbrüche im Stadtteil Forstwald - Zeugen gesucht

KrefeldKrefeld (ots)

Am Samstag (19. Dezember 2020) hat die Polizei zwei Einbrüche im Stadtteil Forstwald registriert.

Zwischen 12 Uhr und 12:30 Uhr hebelten Unbekannte das Schlafzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung am Sanddornweg auf. Sie durchsuchten nahezu die gesamte Wohnung und entkamen unerkannt.

Gegen 17:40 Uhr informierte ein 34-jähriger Zeuge die Polizei über drei Personen, die aus dem Fenster des Nachbarhauses an der Herrmann-Schumacher-Straße gesprungen und geflüchtet waren. Das Fenster hatten die Täter zuvor aufgehebelt, sich so Zugang zum Einfamilienhaus verschafft und komplett durchsucht. Eine Beschreibung der Einbrecher konnte der Zeuge nicht abgeben.

In beiden Fällen ist bislang nicht geklärt, ob etwas entwendet wurde.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (630)

