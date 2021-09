Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Autoscheibe eingeschlagen +++ Aurich - Gewerbsmäßiger Fahrraddiebstahl +++ Südbrookmerland - Auffahrunfall

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Autoscheibe eingeschlagen

In Wiesmoor wurde am Mittwoch ein geparktes Auto beschädigt. Eine 71 Jahre alte Frau aus Wiesmoor hatte ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz im Neuen Weg abgestellt. Unbekannte schlugen zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr die Heckscheibe des Skoda Roomsters ein. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 914050.

Aurich - Gewerbsmäßiger Fahrraddiebstahl

In Aurich konnte am Donnerstagvormittag ein Fahrraddieb auf seiner Flucht gestellt und festgenommen werden. Der 37-jährige Auricher hatte zuvor in Begleitung eines weiteren Mannes mehrere Fahrräder aus dem Fahrradstand einer Auricher Schule entwendet. Polizeibeamte konnten die Männer kurze Zeit nach der Tat auf den entwendeten Fahrrädern antreffen. Der 37-Jährige wurde gegen 12.05 Uhr vorläufig festgenommen. Der zweite Mann sprang zeitgleich vom Rad und flüchtete fußläufig über die zu diesem Zeitpunkt stark befahrene Bundesstraße 72, Leerer Landstraße, in Richtung Langer Kamp. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten aufgrund des flüchtenden Täters stark abbremsen um eine Kollision zu vermeiden. Betroffene Autofahrer und Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Auricher Polizei zu melden. Die Polizei konnte zwei gestohlene Fahrräder beschlagnahmen. Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigem Fahrraddiebstahl wurden eingeleitet. Geschädigte von weiteren Fahrraddiebstählen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 606 215.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Auffahrunfall

In Wiegboldsbur ist am Mittwochnachmittag bei einem Auffahrunfall eine Person verletzt worden. Ein 24 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 16.45 Uhr auf der Westerender Straße in Richtung Moordorf unterwegs, als die vor ihm fahrende Dacia-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 24-Jährige bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Die 51-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell