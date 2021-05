Polizei Duisburg

POL-DU: schwerer Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Duisburg / Alt-Hamborn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Duisburger Str. / Kampstr. wurden am Mittwochnachmittag (26. Mai, 16:30 Uhr) drei Menschen zum Teil schwer verletzt. Eine 60jährige VW-Up-Fahrerin übersah beim links abbiegen die parallel fahrende Straßenbahn und prallte mit dieser zusammen. Sie wurde durch die Feuerwehr schwerverletzt aus dem Pkw geborgen. Weitere zwei Personen, der 31jährige Fahrer der Straßenbahn und eine schwangere 24jährige, die sich als Fahrgast in der Straßenbahn befand, wurden ebenfalls verletzt. Alle Verletzten wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht, die Pkw-Fahrerin verblieb stationär - bei keinem bestand Lebensgefahr. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, und musst abgeschleppt werden. An der Straßenbahn entstand lediglich Sachschaden. Der Kreuzungsbereich wurde für die Unfallaufnahme gesperrt

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell