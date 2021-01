Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten, Feuerwehreinsatz

AalenAalen (ots)

Kaisersbach: Feuerwehreinsatz

In der Ebersbergmühle kam es am Donnerstagmittag gegen 12:45 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. In einem Kamin hatte sich Ruß entzündet, wodurch ein Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Personen im Einsatz.

Winnenden: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Mittwoch und Donnerstag einen geparkten Pkw in der Straße Schiefersee. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Winnenden bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Fellbach: Unfallflucht

In der Neckarstraße ereignete sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Lkw-Fahrer streifte bei der Einmündung zur Regerstraße einen dort parkenden Klein-Lkw und beschädigte diesen. Er flüchtete und hinterließ einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wer zum Unfallgeschehen Beobachtungen machte oder Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361/580-108

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell