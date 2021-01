Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Rodelbahn von Polizei gesperrt - 34-jährige Frau griff Polzisten an - Unfälle

Rems-Murr-Kreis:Rems-Murr-Kreis: (ots)

Althütte: Mit Sommerreifen von der Straße gerutscht

Ein 50-jähriger Fahrer eines VW Caddy befuhr am Mittwoch gegen 15 Uhr die K 1907 von Sechselberg in Richtung Lippoldsweiler. Beim dortigen Naturfreundehaus musste er wegen einem dort stehenden Pkw abbremsen. Der Autofahrer verlor auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle und rutschte von der Straße. Das Auto rutschte gegen die dortige Leitplanke, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstand. Auf dem Pkw Caddy waren Sommerreifen montiert.

Murrhardt: In Gegenverkehr gekracht

Ein 22-jähriger Renault-Fahrer war am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf der L1120 zwischen Ebni und Mettelbach unterwegs. Infolge nichtangepasster Geschwindigkeit verlor er auf der winterglatten Straße die Kontrolle und dabei auf die Gegenfahrspur. Ein entgegengekommener Golf-Fahrer hielt zwar noch an, konnte aber den Zusammenstoß der Autos nicht mehr verhindert. Bei dem Unfall wurde der 22-jährige Unfallverursacher als auch die 43-jährige Beifahrerin im Pkw VW Golf leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand an den Autos, die auch abgeschleppt wurden, ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 12000 Euro.

Auenwald: Vorfahrt missachtet

Eine leicht verletzte Autofahrerin und 18000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagabend ereignete. Ein 20-jähirger VW Fahrer befuhr gegen 17.50 Uhr die Straße Im Anwänder und querte die Unterbrüdener Straße um in Richtung Industriestraße zu gelangen. Dabei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit einer 70-jährigen Ford-Fahrerin zusammen, die in Richtung Unterbrüden gefahren war. Die 70-jährige Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletz. Die Autos wurden abgeschleppt.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwochabend zwischen 18:50 Uhr und 18:55 Uhr einen geparkten Toyota in der Beinsteiner Straße. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Waiblingen: Unfall durch Rückwärtsfahren

Ein 51-jähriger Renault-Fahrer übersah am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr beim Rückwärtsfahren im Bereich der Bahnhofstraße einen hinter ihm fahrenden 44-jährigen VW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro entstand.

Schwaikheim: Polizist angegangen

In den frühen Donnerstagmorgenstunden kam es gegen 00:30 zu einem polizeilichen Einsatz in Schwaikheim im Rahmen von familiären Streitigkeiten. Dabei wurden in der Wohnung Betäubungsmittel aufgefunden. Eine 34-jährige Bewohnerin wollte die weiteren polizeilichen Maßnahmen stören und ging einen eingesetzten Beamten tätlich an. Außerdem beleidigte sie die Beamten weiter. Da sich die Dame in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie in der Folge in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Kaisersbach: Zu viele Besucher - Rodelfahren von Polizei untersagt

Am Mittwochnachmittag gegen 15:10 Uhr wurde der Schlittenhang an der Sonnenhalde durch die Polizei überprüft. Dabei musste festgestellt werden, dass sich auf dem Schlittenhang etwa 500-600 Personen aufhielten und diese keine Mund-Nasen-Bedeckungen trugen. Aufgrund der hohen Besucherzahl war die Einhaltung von Mindestabständen nicht möglich, weshalb von der Polizei das Schlittenfahren untersagt wurde. Die anwesenden Personen kamen der Anordnung nach. Die Parkplätze am Schlittenhang wurden anschließend durch die Gemeinde Kaisersbach gesperrt.

