POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Rot am See: Auto kommt von Straße ab

Gegen 7:45 Uhr am Mittwoch war ein 24 Jahre alter Audi-Fahrer auf der L1040 in Richtung Rot am See unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht der Witterung angepasster Geschwindigkeit überfuhr er die Kreuzung zur B290 ohne zu Bremsen und landete anschließend mit seinem Wagen im Straßengraben. Dabei wurde auch ein Verkehrszeichen beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 2.200 Euro.

Blaufelden: Mann nach Unfall schwer verletzt

Am Mittwochabend gegen 22:20 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem BMW auf der K2677 unterwegs. Bei Emmertsbühl kam das Fahrzeug vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 37-Jährige wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und musste in eine Klinik verbracht werden. Der BMW wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Ilshofen: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Mittwoch um 13:30 Uhr befuhr eine 18-jährige Lenkerin eines PKW BMW die Landstraße 2218 von Wolpertshausen in Richtung Ilshofen. An der Einmündung zur K2668 wollte sie nach rechts abbiegen. Hierbei verlor sie aufgrund Schneeglätte und überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW kollidierte hierbei mit einem Verkehrszeichen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2300 Euro. Die junge Fahrerin blieb unverletzt.

