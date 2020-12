Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl an Kfz

Mayen, VirchowstraßeMayen, Virchowstraße (ots)

In der Nacht vom 27.12.2020 auf 28.12.2020, kam es zum Diebstahl eines Fahrzeugemblems an einem parkenden Pkw, Mercedes-Benz. Ein bislang unbekannter Täter riss den Mercedes-Stern an dem Fahrzeug ab.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



