Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl aus Pkw

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Löffingen;]

In der Nacht vom 02.10.2020 auf 03.10.2020, zwischen 20:00 Uhr und 10:00 Uhr, entwendete unbekannte Täterschaft mehrere Gegenstände aus einem Firmen-Pkw. Dieser stand offensichtlich unverschlossen in der Alenbergstraße in Löffingen. Bei den entwendeten Gegenständen handelt es sich um einen Geldbeutel sowie eine hochwertige Bohrmaschine. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

L.A. 07651/9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell