POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsunfall

Ein 43-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Montagabend gegen 17:30 Uhr die Rutenstraße in Richtung der Hofwiesenstraße. Beim Einfahren in die Hofwiesenstraße übersah er eine vorfahrtsberechtigte 37-jährige Ford-Fahrerin, die auf der Hofwiesenstraße in Richtung Haller Straße unterwegs war. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro entstand.

Crailsheim: Kollision beim Abbiegen

Am Montagmorgen gegen 06:50 Uhr befuhr eine 24-jährige Opel-Fahrerin die Salzbrunnenstraße und wollte dort nach links in ein Firmengelände einfahren. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 20-jährige VW-Fahrerin. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge konnten nicht mehr weiterfahren und mussten abgeschleppt werden.

