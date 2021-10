Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und brennender Mülleimer

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Auf Pkw aufgefahren - eine Person verletzt

Am Dienstagmorgen gegen 07:15 Uhr befuhr ein 22-jähriger VW-Fahrer die K2601 aus Sulzdorf kommend. Dabei erkannte er zu spät, dass eine vor ihm fahrende 26-jährige Mazda-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 22-Jährige fuhr auf den Mazda der 26-Jährigen auf. Dabei wurde die Fahrerin des Mazda leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Obersontheim: Gegen geparkten Pkw gefahren

In Folge seiner Alkoholisierung kam ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer am Montagnacht gegen 23:40 Uhr nach links von der Fahrbahn ab, während er die Stegwiesenstraße von Untersontheim in Richtung Obersontheim befuhr. Dort fuhr er gegen einen am Straßenrand geparkten Opel und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Durch den Zusammenstoß zog sich der 24-Jährige leichte Verletzungen zu. Da der Unfallverursacher deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss nun mit entsprechenden führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Kirchberg/Jagst: Alkoholisierter Radfahrer

Mit annähernd zwei Promille war ein 33 Jahre alter Radfahrer am Dienstagmorgen in der Rothenburger Straße unterwegs. Hierbei wechselte er gegen 6.30 Uhr von der Fahrbahn auf den Gehweg und kam dabei alleinbeteiligt zu Fall. Er zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste er dort auch eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Crailsheim-Goldbach: Brennender Mülleimer mit Hakenkreuz-Hinweise gesucht

Wie erst jetzt polizeilich bekannt wurde haben Unbekannte vermutlich am letzten Dienstag, den 28.09.21 einen Mülleimer angezündet, der im Bereich eines Feldweges zwischen Crailsheim und Goldbach aufgestellt ist. Mit einem verkohlten Gegenstand wurde dann ein Hakenkreuz auf den Weg gezeichnet. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951/4800 entgegen.

