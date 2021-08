Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Junge Frau belästigt

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann fasste einer 24-jährigen Frau aus Gelsenkirchen ans Gesäß und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Am Berliner Platz verfolgte er sie am Dienstagabend (ca. 19.40 Uhr) zunächst einige Minuten innerhalb eines Verbrauchermarktes, bevor er auch innerhalb des Geschäfts zulangte. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 18 - 25 Jahre alt, ca. 1,75m groß, dunkel gekleidet, weiße Turnschuhe, karierte Cappy (schwarz/weiß), dunkle Hautfarbe.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zum Vorfall oder zu dem Unbekannten sagen können. (0800 2361 111)

