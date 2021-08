Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahndung mit Foto nach Taschendiebstahl und EC-Kartenbetrug

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

In der Gladbecker Innenstadt wurde einer Geschädigten am 24.11.2020 gegen 11 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft die Geldbörse aus ihrer mitgeführten Tasche gestohlen. Mit der darin befindlichen EC-Karte wurde unmittelbar danach eine nicht autorisierte Abbuchung an einem nahe gelegenen Geldautomaten getätigt. Dabei konnten Bildaufnahmen einer weiblichen Tatverdächtigen gefertigt werden.

Eine Beschreibung und Fotos der weiblichen Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gladbeck-taschendiebstahl-computerbetrug-0

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell