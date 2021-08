Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am Sonntagabend beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer, um 23 Uhr, einen geparkten Smart an der Harkortstraße. Ein Zeuge erkannte einen blauen VW Golf mit Castroper Kennzeichen als Unfallverursacher. Nähere Angaben zum Flüchtigen liegen bislang nicht vor. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1.200 Euro.

Gladbeck

An der Enfieldstraße beschädigte ein Unbekannter einen schwarzen VW und verursachte einen Schaden von etwa 1.500 Euro. Er flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Unfall ereignete sich am Montag zwischen 09.45 Uhr und 11.40 Uhr. Der Unfallort liegt ungefähr in Höhe der Berliner Straße.

Herten

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es an der Kolpingstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer verursachte an einem roten Suzuki einen Sachschaden von ca. 7.500 und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden wurde am Montag, gegen 16.40 Uhr festgestellt.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

