Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unfall auf der Castroper Straße - zwei Bocholter beteiligt

Recklinghausen (ots)

Ein 25-jähriger Autofahrer aus Bocholt kam am heutigen Morgen, gegen 8 Uhr, auf der Castroper Straße, kurz vor der Danziger Straße, nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dabei gegen einen geparkten Wagen. Der Fahrer war in Richtung Südring unterwegs. Er sowie sein Beifahrer, ein 22-jähriger Bocholter, verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte fuhren sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Die beteiligten Autos waren beide nicht mehr fahrbereit. Der Wagen des Fahrers wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell