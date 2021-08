Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Recklinghausen: Einbruch und Auto-Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf dem Ostring wurde zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Wie die Täter ins Treppenhaus kamen, ist unklar. Anschließend hebelten sie die Wohnungstür auf, brachen dann aber offensichtlich ihr Vorhaben ab. In der Wohnung selbst wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts durchsucht oder gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen im Treppenhaus oder am Haus bemerkt haben und Hinweise geben können.

Recklinghausen:

Von einem Parkplatz einer Sporthalle auf der Jahnstraße wurde am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, ein weißer VW Polo gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die unbekannten Täter den Autoschlüssel aus einer Sporttasche, die in der Umkleidekabine lag, genommen und sind anschließend mit dem Auto davon gefahren. Zur Tatzeit konnten drei Personen, vermutlich junge Männer, auf dem Parkplatz gesehen werden. Nach ihnen wird gesucht, sie könnten wichtige Zeugen sein, aber auch als Tatverdächtige in Frage kommen. Beschreibung: 20 bis 23 Jahre alt. Eine Person hatte "blasse" Haut, ein anderer hatte einen Bart. Das gestohlene Auto hat ein RE(cklinghäuser)-Kennzeichen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell