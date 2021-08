Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall mit vier beteiligten Autos - hoher Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Eine 83-jährige Marlerin fuhr am Montagnachmittag (16.15 Uhr) mit ihrem Auto auf der Straße Langehegge in Richtung B 225. Kurz nach dem Lehmbecker Pfad kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen geparkten Wagen. Dieser wurde aufgrund des Aufpralls noch auf zwei weitere geparkte Autos aufgeschoben. Die Fahrerin verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen vorsorglich in Krankenhaus gefahren. Insgesamt wurden alle vier Fahrzeuge bei dem Unfall beschädigt. Zwei Wagen wurden abgeschleppt. Der Schaden liegt bei geschätzten 26.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell