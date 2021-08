Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auffahrunfall - ein Fahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Bottroper kam es am frühen Montagabend, um 17.50 Uhr, an der Ecke Devenstraße/ Bahnhofstraße. Ein 64-jähriger Autofahrer aus Bottrop fuhr auf der Devenstraße in Richtung Essener Straße. Verkehrsbedingt hielt er an der Ampel, in Höhe der Bahnhofstraße, an. Ein hinter ihm fahrender 24-Jähriger Mann aus Essen fuhr ihm mit seinem Auto auf. Der Bottroper verletzte sich bei dem Unfall leicht. Seine 63-jährige Beifahrerin aus Bottrop blieb unverletzt. Ein Rettungswagen war nicht vor Ort. Beide Autos verblieben fahrbereit. Es entstand geringer Sachschaden.

