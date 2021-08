Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Herten:

Auf dem neuen Schotterparkplatz Am Wilhelmsplatz wurde am Freitag ein (Kraftomni-)Bus angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet, ohne sich um den Schaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Eine Zeugin hatte gegen 4.15 Uhr ein verdächtiges Geräusch gehört. Als sie nachschaute, konnte sie einen Kleintransporter erkennen. Auch das Kennzeichen wurde teilweise abgelesen. Die Ermittlungen dauern an. Außerdem sucht die Polizei weitere Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht bzw. dem Fahrer geben können.

Marl:

Auf der Falkenstraße wurde zwischen Donnerstag und Samstagabend ein grauer Opel Corsa bei einer Unfallflucht beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Schaden möglicherweise durch ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung verursacht. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Recklinghausen:

Auf dem Pendlerparkplatz am Ossenbergweg hat es zwischen Samstag- und Sonntagabend eine Unfallflucht gegeben. Hierbei wurde ein schwarzer 1er BMW im Heckbereich beschädigt. Die Beseitigung der Schäden wird etwa 2.000 Euro kosten.

Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell