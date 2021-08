Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Eine 88-Jährige verließ am Samstag gegen 13:30 Uhr kurz ihre Wohnung an der Osterfelder Straße um in den Garten zu gehen. Dabei ließ sie die Wohnungstür geöffnet. Ein unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und nahm Schmuck aus der Wohnung mit. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor.

Zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmorgen öffneten Unbekannte mit einem Originalschlüssel eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Am Trappenhof. Der Schlüssel wurde zuvor aus einem Auto in Essen gestohlen. Aus der Wohnung nahmen die Täter Geld, einen Laptop und eine Münzsammlung mit.

An der Oberhausener Straße gelangten Unbekannte in der Nacht zu Samstag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Um in die Wohnung zu gelangen brachen sie das Türschloss auf. Die Täter flüchteten nach dem Einbruch mit diversen Elektrogeräten und Bargeld in unbekannte Richtung.

Haltern am See

Am Sonntag, gegen 02:00 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe eines Rolltores einer Fabrikhalle am Lorenkamp ein. Auf diesem Weg gelangten sie in das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest.

Gladbeck

Am Samstag zur Tageszeit brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Vehrenbergstraße ein. Mehrere Schränke wurden nach Beute durchsucht. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht gesagt werden.

Recklinghausen

In der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter in ein Gewerbegebäude an der Kunibertistraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein Smartphone und ein Tablet entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

