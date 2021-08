Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Trickdiebstahl am Geldautomaten

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, gegen 16:00 Uhr, wollte ein 85-jähriger Mann aus Waltrop an einem Geldautomaten Am Moselbach Geld abheben. Dabei wurde er von einem unbekannten Mann abgelenkt. Der Unbekannte hatte dem 85-Jährigen erklärt, er müsse noch einmal an den Automaten, nachdem der Waltroper bereits seine Pin-Nummer eingegeben hatte. Später stellte er fest, dass der Unbekannte Geld von seinem Konto abgehoben hatte.

Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,75m groß, normale Statur, kurze dunkle Haare, bekleidet mit orangefarbenem Hemd

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell