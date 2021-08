Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Unbekannter belästigt junge Frau

Recklinghausen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, belästigte ein unbekannter Mann eine 26-Jährige aus Oer-Erkenschwick. Der Mann war auf einem Fahrrad unterwegs. Auf dem Hovelfeldweg stieg er von dem Fahrrad ab, ging auf die Frau zu, küsste und berührte sie. Als die Frau sich wehrte flüchtete der Mann in Richtung An der Aue.

Personenbeschreibung: männlich, 1,85m groß, 3-Tage-Bart, kurze Haare, helle Jacke und Jeanshose, führte ein älteres Herrenfahrrad mit

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

