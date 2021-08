Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Raub auf Kurier

Recklinghausen (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, ging ein unbekannter Mann einen 68-jährigen Kurier an der Bergstraße im Hinterhof eines Ladenlokals körperlich an. Der Mann fiel zu Boden, der Täter entriss ihm eine Tasche mit Bargeld. Anschließend flüchtete er in Richtung Kamphoffstraße. Der 68-Jährige wurde bei dem Überfall nicht verletzt.

Beschreibung des Tatverdächtigen: männlich, ca. 20-25 Jahre alt, sprach akzentfreies Deutsch, medizinischer Mund-Nasen-Schutz, graues BaseCap, grau/weißes Sweatshirt, blaue Jeanshose, führte eine grüne Stofftasche und eine weiße Stofftasche mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

