POL-RE: Bottrop/Herten: Viele Geschwindigkeitsverstöße und fünf sichergestellte Fahrzeuge - Erneuter Einsatz gegen Raser- und illegale Tuner

Die Polizei hat am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag verstärkt Autofahrer kontrolliert. Dabei stand erneut die Raser- und illegale Tuningszene im Fokus. Unterstützt wurde die Polizei durch die kommunalen Ordnungsdienste Herten und Bottrop.

Ein Schwerpunkt der Kontrollen lag diesmal am ehemaligen Bergwerk Prosper Haniel in Bottrop, am dortigen Parkplatz an der Fernewaldstraße. Kontrollen fanden aber auch an und rund um andere bekannten Szenestandorte statt, wie beispielsweise an den beiden ehemaligen Zechengeländen in Herten und rund um das Südringcenter in Bottrop. Aber auch anderswo wurde kontrolliert, denn die Polizistinnen und Polizisten waren im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen "mobil" im Einsatz: Dabei achteten die Beamtinnen und Beamten nicht nur auf die gefahrenen Geschwindigkeiten, sondern auch auf mögliche technische Veränderungen oder Bauteile am Auto, die beispielsweise das Geräusch- oder Abgasverhalten ändern - und nicht genehmigt und eingetragen waren. Fünf Autos mussten sichergestellt und abgeschleppt werden.

Die Ergebnisse der Schwerpunktkontrollen:

- 6 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis - 9 Verwarnungsgelder wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis - 5 Fahrzeugsicherstellungen - davon 1x Verdacht eines verbotenen Kfz-Rennens - 327 festgestellte Geschwindigkeitsverstöße (davon 16 Owi-Anzeigen und 311 Verwarnungsgelder - zwei Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen) - 29 festgestellte sonstige Verstöße (Handy, Rotlicht, Gurt etc.)

Die Bekämpfung der Raser- und illegalen Tuningszene ist aktuell ein erklärtes Schwerpunktthema des Polizeipräsidiums Recklinghausen - entsprechende Kontrollen werden deshalb fortgesetzt.

Erst im vergangenen Monat hatte das PP Recklinghausen Schwerpunkttrollen durchgeführt. Hier noch einmal der Link zur Pressemeldung vom Juli: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4958952

