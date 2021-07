Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mountainbike gestohlen

Höxter (ots)

Ein hochwertiges Fahrrad ist in Höxter in der Straße "An der Petrischule" entwendet worden. Das Fahrrad der Marke Cube "Cross Race black'n'red 2021" war vor einem Haus an einer Laterne mit einem Schloss gesichert. Der mögliche Zeitraum der Tat liegt zwischen Freitag, 9. Juli, 19 Uhr bis Samstag, 10. Juli, um 17 Uhr. Die Polizei Höxter bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter 05271/962-0. /nig

