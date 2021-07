Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: BMW-Fahrerin musste entgegenkommendem Fahrzeug ausweichen

Nachtrag zur Pressemeldung "22-jährige Fahrerin überschlägt sich und landet im Feld" vom 07.07.2021

Nieheim (ots)

Nach einem Unfall am Dienstag, 6. Juli, auf der Ostwestfalenstraße bei Nieheim, bei dem eine 22-Jährige gegen 21.40 Uhr von der Straße abkam und in einem Feld landete (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/4962636), war die Unfallursache zunächst unklar. Die Fahrerin, die aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, hatte keine Erinnerungen an den Unfallzeitpunkt.

Inzwischen konnte die 22-jährige das Krankenhaus verlassen und auch ein paar Erinnerungen an den Unfall, bei dem ihr 3er-BMW zerstört wurde, kehren offenbar zurück. Nach überwundenem Schock konnte sich die Fahrerin aus dem Kreis Lippe zu dem Unfall äußern: Ein entgegenkommendes Fahrzeug habe die Kurve geschnitten, so dass Sie nach rechts ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Daraufhin war sie mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und war in einem Feld liegengeblieben.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats der Polizei Höxter suchen nun nach Zeugen, denen zur fraglichen Zeit gegen 21.40 Uhr ein Fahrzeug aufgefallen war, das auf der B 252 aus Fahrtrichtung Steinheim in Richtung Nieheim unterwegs war. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0. /nig

