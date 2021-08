Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Geldautomatensprengung - Täter flüchtig

Recklinghausen (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 02:45 Uhr, sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten in einem SB-Gebäude einer Bank an der Dortmunder Straße. Teile des Gebäudes wurden dabei beschädigt. Menschen wurden bei der Sprengung nicht verletzt. Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um ein reines Gewerbeobjekt.

Nach der Tat flüchteten zwei unbekannte Männer zu einem bereitstehenden Auto. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Fahnung nach den Täter dauert weiter an. In der Nacht wurde für die Suche unter anderem ein Hubschrauber der Polizei eingesetzt.

Zwei Tatverdächtige konnten durch Zeugen vage beschrieben werden: männlich, ca. 1,80m groß, schlank und dunkel bekleidet

Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um ein dunkles Fahrzeug handeln.

Die Dortmunder Straße ist aktuell zwischen dem Neuroder Platz und der Cottenburgstraße gesperrt.

An dem Gebäude entstand größerer Sachschaden. Zur Schadenssumme können noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell