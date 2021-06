Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 29.06.2021, gegen 02:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts in der Hauptstraße, in 67433 Neustadt/W. mit einem Gullydeckel einzuwerfen. Hierdurch wurde die Fensterscheibe zwar beschädigt, ging jedoch nicht zu Bruch, weshalb nichts entwendet wurde. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten der/die unbekannte/n Täter nicht mehr festgestellt werden. Durch den Eigentümer des Geschäfts wird der entstandene Sachschaden auf ca. 10.000EUR geschätzt. Zeugen, die zur oben genannten Zeit Ungewöhnliches bemerkt haben oder Hinweise zu dem/den Täter/n geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt/Weinstraße zu melden.

