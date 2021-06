Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Glück im Unglück! Trotz erheblicher Alkoholisierung

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am 26.06.2021, gegen 22:40 Uhr, kam es in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim a.d.W. zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW der Marke VW. Der 20-jährige Radfahrer befuhr den Römerweg in Wachenheim und missachtete an der Kreuzung Friedelsheimer Straße die Vorfahrt eines 49-jähirgen PKW-Fahrers, welcher in Richtung Weinstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, wodurch der Radfahrer mehrere Meter weit geschleudert wurde, jedoch letztlich leichtverletzt wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Nach ärztlicher Versorgung des Radfahrers im Krankenhaus, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Verursachen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinwirkung ermittelt. Am PKW entstand ein Schaden von 200 Euro. Am Fahrrad entstand ein Schaden von 150 Euro.

