POL-PDNW: Brand einer privaten Sauna

Eine brennende Sauna-Hütte wurde in der Nacht vom 27.06.2021, gegen 02:00, gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten einen teilweisen Brand einer in der Talstraße in Neustadt/Weinstraße befindlichen, privaten Außensauna feststellen. Die Brandbekämpfung dauerte circa 45 Minuten an. Grund für den Brandausbruch ist nach ersten Einschätzungen ein technischer Defekt einer Lichterkette. Es wurden keine Personen verletzt. Ebenso ist kein Gebäudeschaden am Anwesen entstanden. Im Einsatz waren neben der Polizei Neustadt/Weinstraße die Feuerwehr Neustadt/Weinstraße sowie das DRK.

