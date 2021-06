Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl in Optikergeschäft

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten am frühen Morgen des 26.06.2021 gegen 03:30 Uhr durch das Zerstören eines Schaufensters in ein Optikergeschäft in der Friedrichstraße in Neustadt/Weinstraße. Das Objekt wurde durchwühlt vorgefunden. Entwendet wurden mehrere Brillen sowie Bargeld im dreistelligen Bereich. Durch die Beamten wurde eine Spurensuche durchgeführt. Zeugen, die zur oben genannten Zeit Ungewöhnliches bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt/Weinstraße zu melden.

